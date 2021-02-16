التحالف الدولي ينفي مقتل أمريكي في قصف مطار أربيل

نفى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مقتل جندي أمريكي بالقصف الذي طال مطار أربيل الليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم التحالف واين موروتو في بيان صحفي: "تم إطلاق 14 صاروخا من عيار 107 ملم، سقطت ثلاثة منها داخل أربيل".

وأضاف: "قتل مقاول مدني لكنه ليس أمريكيا، وجرح 9 آخرون، 8 مقاولين وجندي أمريكي".

وأشار موروتو إلى أن "حكومة إقليم كردستان تقود التحقيق، وسيتم الكشف عن مزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق، بسقوط قذائف هاون في محيط مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق.

وفي سبتمبر الماضي تعرض مطار أربيل إلى قصف بقذائف الهاون، واتهمت قيادات كردية آنذاك الحشد الشعبي بالوقوف وراء العملية.

المصدر: RT