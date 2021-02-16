دول عربية على موعد مع "منخفض جوي عملاق" وأخرى التقت بصقيع "سيبيري"

توقع عبد العزيز الحصيني الخبير السعودي في الطقس والمناخ أن تتعرض تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن بداية من يوم الأربعاء إلى منخفض جوي وصفه بالعملاق، وأن يصل تأثيره المملكة .

إقرأ المزيد

وأشار الحصيني إلى توقع بسقوط ثلوج في هذه البلدان من متوسطة إلى كثيفة، وخاصة على المرتفعات، علاوة على عواصف وأمطار رعدية بين متوسطة وغزيرة.

سبحان الله

1-متوقع -ان شاء الله -من الإربعاء 1442/7/5هـ17 فبراير ان تتأثر تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن ب #منخفض_عملاق ثلجي متوقع ثلوج من متوسطة ل كثيفة وتزداد على مرتفعاتها مع عواصف رعدية وامطار من متوسطة الى غزيرة ورياح وسيول وتدني في درجة الحرارة ويستمر عدة أيام ...يتبع pic.twitter.com/ZAdKhqdiuG — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) February 13, 2021

وتوقع الخبير أيضا أن تتدنى درجات الحرارة في هذه الدول لعدة أيام وأن تصحبها رياح وسيول.

كما أشار إلى إمكانية أن يمتد تأثير المنخفض العملاق إلى السعودية وبعض دول الخليج، متوقعا أن تظهر آثاره في درجة حرارة مئوية بين 4 إلى 6، إضافة إلى رياح مثيرة للغبار وثلوج وأمطار بعضها ثلجي على مناطق من الجوف وتبوك.

يشار في هذا السياق إلى أن مناطق ليبيا الشرقية تتعرض منذ عدة أيام لمنخفض جوي سيبيري، حيث شهدت مناطق من الجبل الأخضر سقوط ثلوج مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة.

المصدر: المرصد