 
مباشر

الأمم المتحدة: أي هجوم عسكري على مأرب سيؤدي إلى عواقب إنسانية لا يمكن تصورها

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة: أي هجوم عسكري على مأرب سيؤدي إلى عواقب إنسانية لا يمكن تصورها
Reuters DENIS BALIBOUSE
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ps6k

حذرت الأمم المتحدة من التداعيات الإنسانية جراء تصاعد القتال بين القوات الحكومية اليمنية، وحركة "أنصار الله" الحوثية في مأرب شمال شرق البلاد.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك في تغريدة عبر "تويتر": "أشعر بالقلق الشديد نتيجة التصعيد العسكري الحاصل في مأرب وتداعياته المحتملة على الأوضاع الإنسانية".

وأضاف: "أي هجوم عسكري على مأرب سيضع ما يصل إلى مليوني مدني في خطر وسينتج عنه نزوح مئات الآلاف، الأمر الذي سيؤدي إلى عواقب إنسانية لا يمكن تصورها".

وتابع: "لقد حان الوقت الآن للتهدئة، وليس مضاعفة المزيد من البؤس للشعب اليمني.. سوف أقدم إحاطة في مجلس الأمن يوم الخميس القادم".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا