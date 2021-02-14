مصر.. حملة لتنظيف وصيانة التماثيل في الساحات العامة

أطلقت وزارة السياحة والآثار المصرية حملة لتنظيف وصيانة التماثيل بالساحات العامة بمحافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها أطلقت حملة موسعة لتنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالساحات العامة بمحافظات الجمهورية، حيث شملت أعمال تنظيف وصيانة عدد من هذه التماثيل ومنها تماثيل قصر النيل، وتمثال سيمون بوليفار بوسط مدينة القاهرة.

وأشارت إلى أنها أطلقت هذه الحملة حرصا منها على الحفاظ على التماثيل الموجودة بالساحات العامة سواء الأثرية أو غير الأثرية، وذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، حيث تتم أعمال التنظيف والصيانة بأيادي مرممي المجلس الأعلى للآثار لإبراز جمال هذه التماثيل، والارتقاء بالمستوى الحضاري للميادين، في إطار جهود الدولة لإضفاء الشكل الحضاري والجمالي على الميادين العامة بالمحافظات.

ولفتت إلى أنه قد بدأ المرممين اليوم بالعمل في 22 محافظة وتوالت الأعمال في باقي المحافظات، لتشمل الأعمال إزالة الكتابات المشوهة والأتربة العالقة باستخدام أسلوب التنظيف الميكانيكي الجاف أو التنظيف الرطب حسب الحالة، بالإضافة إلى الحماية والتقويم والعزل وإعادة إحياء وتذهيب النصوص التأسيسية.

ناصر حاتم

المصدر: RT