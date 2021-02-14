 
مباشر

العثور على طائرة مسيرة وصاروخين على الحدود العراقية السورية

أخبار العالم العربي

العثور على طائرة مسيرة وصاروخين على الحدود العراقية السورية
Reuters Ahmad Al-Rubaye
الحدود العراقية السورية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pru3

أعلنت وزارة الداخلية العراقية العثور على طائرة مسيرة وصاروخين على الحدود العراقية السورية.

وذكرت في بيان صحفي: "تم العثور على طائرة مسيرة وصاروخين خلال عملية أمنية لقطعات الفرقة السادسة في الشرطة الاتحادية على الشريط الحدودي مع سوريا".

وأضافت، أن "قوة مشتركة من مقر ووحدات لواء المغاوير السادس، الفرقة السادسة، نفذت واجب تفتيش ضمن قاطع المسؤولية على الشريط سوريا، وعثرت على الطائرة المسيرة والصاروخين".

المصدر:  RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا