أعلنت وزارة الداخلية العراقية العثور على طائرة مسيرة وصاروخين على الحدود العراقية السورية.

وذكرت في بيان صحفي: "تم العثور على طائرة مسيرة وصاروخين خلال عملية أمنية لقطعات الفرقة السادسة في الشرطة الاتحادية على الشريط الحدودي مع سوريا".

وأضافت، أن "قوة مشتركة من مقر ووحدات لواء المغاوير السادس، الفرقة السادسة، نفذت واجب تفتيش ضمن قاطع المسؤولية على الشريط سوريا، وعثرت على الطائرة المسيرة والصاروخين".

المصدر: RT