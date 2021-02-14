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التحالف العربي اعترض 515 مسيّرة حوثية في 6 سنوات

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التحالف العربي اعترض 515 مسيّرة حوثية في 6 سنوات
Reuters
التحالف العربي اعترض 515 طائرة حوثية في 6 سنوات
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أعلن التحالف العربي يوم الأحد أنه اعترض 515 طائرة حوثية بدون طيار، منذ بدء عملياته في اليمن عام 2015.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، إن "قوات التحالف نجحت في اعتراض 515 طائرة مسيرة و345 صاروخا باليستيا".

وأضاف أن الحوثيين يحاولون التأثير على المدنيين عبر الطائرات الانتحارية.

ولفت إلى أن التحالف يرد باستهداف عناصر وقيادات الحوثيين وليس بشكل عشوائي، موضحا أن التصعيد الحوثي الأخير متعمد، وأن قرارهم مسلوب من جنرالات إيران.

وأشار إلى مقتل أكثر من 700 حوثي خلال الأربعة أيام الأخيرة، بمواجهات مع الجيش اليمني وغارات جوية للتحالف.

المصدر: وكالات

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