"رويترز": مؤتمر جديد لمانحي اليمن في مارس

أفادت وكالة "رويترز" بأن مؤتمرا دوليا جديدا لمانحي اليمن من المتوقع أن يعقد في مارس القادم.

ونقلت الوكالة عن مصادر إغاثية تأكيدها أن المؤتمر سيعقد افتراضيا برئاسة السويد وسويسرا، مشيرة إلى أن الموعد المقترح للاجتماع هو مطلع مارس لكن الحجم المستهدف من التبرعات والمخططات المتعلقة بالمؤتمر لم تستكمل بعد.

ويأتي ذلك بعد أن استطاع مؤتمر المانحين الأخير لليمن الذي عقد في يونيو بدعم من الأمم المتحدة، جمع 1.3 مليار دولار فقط من الحجم المستهدف بواقع 2.4 مليارا.

المصدر: رويترز