الكويت تعتقل سوريا حصل على جنسيتها بالتزوير قبل ثلاثة عقود

ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن السلطات الأمنية ضبطت وافدا سوريا حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير قبل نحو ثلاثة عقود.

وذكرت الصحيفة أن "الإدارة العامة للجنسية والجوازات تمكنت من ضبط الوافد السوري عند عودته من دولة قطر، بعد إجراء التحريات اللازمة عنه بناء على معلومات أكدت حصوله على الجنسية الكويتية بالتزوير".

تفاصيل القبض على #وافد سوري نال #الجنسية_الكويتية.. بالتزوير



• المتهم اعترف: اشتريت الجنسية الكويتية عبر التدليس.. للاستمتاع بمزاياهاhttps://t.co/vWhtMLdwlRpic.twitter.com/KRwLMynCs7 — القبس (@alqabas) February 14, 2021

وأشارت إلى أن "المتهم السوري حصل على الجنسية عام 1986، مقابل مبلغ مالي، وهي معلومات تم التأكد من صحتها بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات الكافية".

وبينت أن "المتهم غادر الكويت عقب شعوره بالخطر إلى قطر، التي مكث فيها نحو ثلاثة أشهر للتمويه، قبل أن يعود إلى البلاد، الأسبوع الماضي، ليتم إلقاء القبض عليه وإحالته إلى التحقيق".

وحسب التحقيقات الأولية، فقد اعترف المتهم بشرائه الجنسية الكويتية قبل أكثر من ثلاثين عاما، عبر "التدليس للاستمتاع بمزاياها".

المصدر: "القبس"