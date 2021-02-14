بسبب إهانتها للموظفين.. إقالة مديرة مكتب "اليونسكو" في المغرب

أكدت مصادر إعلامية مغربية، إقالة مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بالمغرب من منصبها، وأن الإقالة مرتبطة بتعامل غولدا الخوري مع الفريق المغربي بالمكتب.

وذكرت المصادر، أن 4 موظفين مغاربة رفعوا، في شهر يوليو الماضي، شكوى داخلية ضد الخوري، يتهمونها فيها بخلق بيئة عمل "عدائية"، ووصف بعضهم بتعابير مثل "فاشلين" و"غير متعلمين".

وأضافت، من الأسباب الأخرى مقارنتها مكتب الرباط بـ"حديقة حيوانات"، الأمر الذي أدى إلى تضامن موظفين دوليين مع زملائهم المغاربة.

وأشارت، إلى أن المسؤول الذي من المرتقب أن يخلف اللبنانية غولدا الخوري على رأس مكتب "اليونسكو" بالرباط هو النمساوي ألكسندر شيشليك، والذي التحق بالمنظمة عام 1993 وكان مسؤولا على برامج مرتبطة بالموسيقى والفنون والصناعات الثقافية وحقوق الإنسان قبل أن يدير القطاع الخاص بالشباب والرياضة في المنظمة ذاتها منذ 2012.

المصدر: "هسبريس"