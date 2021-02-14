الحبس "المشدد" سنتين بحق وزير عراقي أسبق

أصدرت محكمة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، حكما بحق وزير البلديات والأشغال الأسبق رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب، ومدير عام في الوزارة.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي، أن "محكمة الجنايات المختصة بنظر دعاوى النزاهة في الكرخ، أصدرت حكمها بحق وزير البلديات والأشغال الأسبق، وهاشم عبد الزهرة عزيز الذي كان يشغل منصب مدير عام في الوزارة، بالحبس الشديد لمدة سنتين لكل واحد منهما، استنادا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي".

وأضاف، أن "المحكمة المختصة بنظر دعاوى النزاهة أصدرت حكمها بحق المذكورين جراء إخلالهما بعقد نصب وتجهيز 17 معمل إسفلت بقيمة 25 مليون دولار في عام 2007".

وأشار البيان إلى أن "المحكمة أعطت الحق لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسبب بها ذلك الإخلال".

المصدر: RT