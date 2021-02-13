الرئيس الأوكراني يصل إلى الإمارات

وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم السبت إلى الإمارات في زيارة عمل.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، كان في استقباله والوفد المرافق لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبو ظبي.

Украинские жители и гости ОАЭ пользуются свободой вероисповедания #WamNewspic.twitter.com/SLjUBxvNIq — WAM Russian (@wamnews_Russian) February 13, 2021

وقالت "وام" إن الرئيس الأوكراني أشاد بعلاقات التعاون المشترك بين بلاده والإمارات مقدما التهنئة للإمارات قيادة وحكومة وشعبا على نجاح وصول "مسبار الأمل" إلى مداره حول كوكب المريخ.

وأكد زيلينسكي أن تعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات أحد أهم أولويات سياسة بلاده الخارجية.

وقال زيلينسكي في حوار حصري أجراه مع وكالة أنباء الإمارات "وام" عقب وصوله إلى أبو ظبي، مساء السبت في أول زيارة رسمية يقوم بها لمنطقة الشرق الأوسط كرئيس لبلاده: "إن علاقات التعاون بين أوكرانيا والإمارات شهدت نموا كبيرا"، مشيرا في هذا الصدد إلى ارتفاع وتيرة الصادرات الزراعية والصناعية الأوكرانية إلى دولة الإمارات.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها بلاده في مجال الزراعة وصادراتها فهي واحدة من أهم الدول المصدرة للقمح والذرة والشعير، وقال إنه بإمكان أوكرانيا توفير ما يحتاجه السوق الإماراتي من هذه السلع وغيرها.

وبحسب السفارة الأوكرانية في أبو ظبي، فقد بلغت قيمة الصادرات الغذائية الأوكرانية إلى الدولة 252.2 مليون دولار في 2019، معظمها من زيت زهرة الشمس وبذور اللفت والبيض والدواجن ودقيق القمح.

ولفت الرئيس زيلينسكي إلى أن الفكرة الرئيسة لجناح أوكرانيا في إكسبو 2020 بدبي ستتمحور حول الأمن الغذائي، وأن تصميم الجناح سيكون على شكل سنبلة القمح.

وأشاد بإمكانيات الإمارات في المجالات كافة، وقال إنها أثبتت قدرتها على التطور السريع فبالإضافة إلى "إمكانياتها الاقتصادية الهائلة، فإنها تتمتع بريادة ليست فقط في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية ولكن في مجال عملية السلام الإقليمية أيضا، منوها بـ"الاتفاق الإبراهيمي".

وأوضح الرئيس الأوكراني أن اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول سهلت وعززت السياحة المتبادلة بين الدولتين.

المصدر: وام