فيديو للحظة اعتقال مشتبه به بتفجير سيارة في مدينة الراعي بريف حلب السورية

نشرت صفحات إخبارية في مدينة الراعي بريف حلب السورية تسجيلا مصورا، قالت إنه للحظة اعتقال مشتبه به في ركن السيارة التي انفجرت في المدينة.

ويظهر في التسجيل الذي انتشر بعيد انفجار السيارة تجمهرا لعدد من الأشخاص وسط نداءات بالقصاص من شخص قيل إنه مشتبه به في التفجير، إضافة إلى إطلاق رصاص في الهواء.

وكانت سيارة نقل عام من نوع "سابا" انفجرت اليوم في المدينة التي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا، وهو ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى، لم يحدد بدقة بعد.

المصدر: RT