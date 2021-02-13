مصر واليونان وقبرص تحث السلطات الليبية الجديدة على إلغاء المذكرات المبرمة بين "الوفاق" وتركيا

حثت مصر واليونان وقبرص السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا على إلغاء مذكرتي التفاهم المبرمتين في نوفمبر 2019 بين حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج وتركيا.

ورحب وزراء خارجية مصر سامح شكري، واليونان نيكوس ديندياس، وقبرص نيكوس كريستودوليدس، في بيان مشترك صدر عقب مفاوضات أجروها أمس الجمعة في أثينا، باختيار ملتقى الحوار السياسي الليبي سلطة تنفيذية انتقالية موحدة، واصفين ذلك بأنه "إنجاز كبير في مسار العملية السياسية وخطوة هامة في سبيل ضمان تنظيم انتخابات نزيهة وشاملة للجميع في 24 ديسمبر 2021، ومن ثم ينتهي العمل بالاتفاق والحكومة الانتقالية".

ترجمة غير رسمية للبيان المشترك لوزراء خارجية جمهورية مصر العربية والجمهورية اليونانية وجمهورية قبرص أثينا في ١١ فبراير... Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية‎ on Friday, February 12, 2021

وشدد الوزراء الثلاثة في هذا الصدد على ضرورة التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار واحترام الحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا والانسحاب الكامل لكافة القوات والمرتزقة الأجانب من البلاد، بالإضافة إلى التطبيق الكامل لمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وتابع البيان: "إذ ندعم بشدة الحل السياسي الليبي الخالص للأزمة، فإننا نعتبر أي تدخل أجنبي غير مقبول وأن كل الاتفاقيات المبرمة بالمخالفة للقانون الدولي هي لاغية وباطلة، وندعو بشكل خاص الحكومة الليبية الجديدة لاعتبار مذكرات التفاهم الموقعة من قبل تركيا و فايز السراج في نوفمبر 2019 لاغية".

وتخص إحدى مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق وتركيا في نوفمبر 2019 التعاون الأمني والعسكري بين الطرفين، فيما تتعلق الثانية بترسيم الحدود البحرية بين الطرفين.

وأثارت المذكرتان احتجاجا لدى عدد من دول المنطقة، وأبرمت مصر واليونان في أغسطس الماضي مذكرة تفاهم أخرى بشأن ترسيم الحدود البحرية رفضتها بدورها تركيا.

المصدر: RT