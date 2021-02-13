العراق.. إحباط تهريب مواد طبية في ميناء أم قصر

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، الجمعة، ضبط 370 صندوق تحتوي على "مغلف كبسول" لتعبئة الأدوية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن "مفارزها ضبطت مواد مخبأة لغرض تهريبها (370 كرتون) ظرف كبسول لتعبئة الأدوية مع ماكنة قطع البلازما في منفذ ميناء أم قصر الشمالي".

وأشار البيان، إلى أنه "تم ضبط المواد خارج حدود المركز الجمركي عند سيطرة البحث والتحري التابع للهيئة".

وتابع: "معاملة الإرسالية كانت منجزة جمركيا من قبل لجنة الكشف التابعة للمركز خلافا للضوابط والتعليمات".

المصدر: "السومرية نيوز"