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مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وشبان فلسطينيين في القدس

أخبار العالم العربي

مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وشبان فلسطينيين في القدس
Reuters
مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وشبان فلسطينيين بقرية الطور في القدس
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية مساء يوم الجمعة بأن مواجهات وقعت بين الجيش الإسرائيلي وشبان فلسطينيين بقرية الطور في القدس.

وقالت وسائل الإعلام إن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل الصوت بكثافة.

وفي سلفيت، تصدى المواطنون لهجوم المستوطنين عليهم بعد صلاة الجمعة في خلة حسان غرب بلدة بديا غرب سلفيت، حيث اندلعت مواجهات بين المواطنين والمستوطنين والقوات الإسرائيلية، واحتجز المستوطنون شابا كان يوثق انتهاكات المستوطنين.

ويشار إلى أن آلاف الدونمات في خلة حسان التي تتبع لخمس قرى غرب سلفيت وجنوب قلقيلية، مهددة بالاستيلاء عليها من إسرائيل بهدف إنشاء مستوطنة جديدة للربط بين مستوطنات الاحتلال في المنطقة.

كما أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن أهالي منطقة ثعلة شرق يطا وأهالي بلدة بديا في سلفيت تصدوا اليوم الجمعة لاعتداءات المستوطنين.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية جنوب الخليل راتب الجبور، إن أهالي منطقة ثعلة تصدوا لاعتداءات مستوطني مستوطنة "كرمئيل" المقامة على أراضي المواطنين وبحماية الجيش.

وحاول المستوطنون الاعتداء على عائلة المواطن محمود شنران، من السكن في كهوف تمتلكها العائلة في منطقة ثعلة، بزعم أنها "أرض دولة مؤجرة" من قبل تل أبيب لهؤلاء المستوطنين.

وأضاف الجبور أن عائلة شنران تصدت لهذا الاعتداء ورفضت الانصياع لتهديدات المستوطنين والقوات الإسرائيلية، وأكدت تمسكها بممتلكاتها التي يحاول المستوطنون الاستيلاء عليها.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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