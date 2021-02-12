مصر.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو طرد مسنّ من منزله بالدقهلية

كشفت وزارة الداخلية المصرية يوم الجمعة ملابسات فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يصوّر طرد مسن من مسكنه بالدقهلية.

وقالت الوزارة إنه وفي إطار جهود أجهزة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر "فيسبوك" تضمن استغاثة شخص مسن تضرر من نجله، وزوجة نجله، وحفيده لطرده من المنزل، تمكنت الأجهزة الأمنية بعد الفحص من تحديد هويته.

وأضافت أن المشكو في حقهم "نجل الشاكي (عامل) وزوجته (ربة منزل) وابنهما، وهم مقيمون بالعنوان ذاته.

وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

المصدر: RT