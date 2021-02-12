بوقادوم يؤكد لسيالة دعم الجزائر لعملية السلام في ليبيا

بحث وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، مسارات العملية السياسية في ليبيا وانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة.

وذكرت وزارة خارجية الوفاق في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن "بو قادوم أكد حرص الجزائر على دعم عملية السلام في ليبيا وتحقيق الاستقرار والأمن".

وأضاف البيان أن "الوزيرين تناولا خلال الاتصال الهاتفي مناقشة تطوير التعاون المشترك والتأكيد على استمرار تبادل الخبرات والتجارب في مجال الطاقة وصيانة وتشغيل المحطات الكهربائية".

وسمى ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف الأسبوع الفائت، رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد والذي تضمن "محمد المنفي رئيسا وعضوية عبدالله اللافي وموسى الكوني"، فيما يترأس عبدالحميد دبيبة الحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة، والتي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في الـ24 من ديسمبر المقبل.

اتصال هاتفي بين معالى وزير خارجية ونظيره الجزائري Опубликовано ‎وزارة الخارجية الليبية‎ Пятница, 12 февраля 2021 г.

ناصر حاتم

المصدر: RT