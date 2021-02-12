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تسجيل هزة أرضية ثانية في محافظة السليمانية بكردستان العراق

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تسجيل هزة أرضية ثانية في محافظة السليمانية بكردستان العراق
Reuters Caren Firouz
محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق - أرشيف
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أعلنت وزارة النقل العراقية تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي هزة أرضية ثانية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان.

وذكر تقرير الهيئة أن "الهزة سجلت في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وبلغت قوتها 6.3 درجة، وتبعد 11 كم شمال غرب قضاء كلار من محافظة السليمانية".

وأشار التقرير إلى أن "الهزة الأرضية وقعت بالقرب من مكان حدوث الأولى التي وقعت في ذات المنطقة بساعة".

وأضاف: "شعر بها سكان المناطق المجاورة"، مؤكدا أن "المنطقة مازال النشاط الزلزالي مستمر فيها".

ودعت الهيئة المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

المصدر: "رووداو"

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