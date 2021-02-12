منها إنزال جوي.. تركيا تعلن عن مستجدات "مخلب النسر-2" في شمال العراق

أعلنت تركيا عن تدمير عشرات الأهداف لحزب العمال الكردستاني ضمن إطار عملية "مخلب النسر-2" التي أطلقتها في شمال العراق الأربعاء الماضي.

وأكدت وزارة الدفاع التركية في بيان صدر عنها اليوم الجمعة أن غاراتها الجوية أصابت بدقة أكثر من 50 هدفا للحزب، مشيرة إلى تحييد 33 من عناصر التنظيم، منهم قياديان، خلال العملية التي انطلقت في منطقة قارا شمال العراق في العاشر من فبراير الجاري.

ولفتت الوزارة إلى أن أكثر من 40 طائرة تابعة لسلاح الجو التركي شاركت في العملية (منها طائرات مسيرة وطائرات حربية وطائرات وقود)، وكشفت أنه تم إنزال قوات برية من طائرات مروحية إلى المنطقة للعمليات البرية.

وشددت الوزارة على أن عملية "مخلب النسر-2" تتواصل حسب الخطة المرسومة و"ستستمر بحزم ما لم تتم إزالة التهديد"، وليست هناك إصابات حتى الآن بين العسكريين الأتراك.

وذكرت الوزارة أن اختيار المواقع المستهدفة ضمن العملية جاء "بالتنسيق مع الأصدقاء والحلفاء"، مبدية حرص الجيش التركي على سلامة المدنيين.

وكانت تركيا قد أجرت عددا من العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني (التركي) في شمال العراق، رغم احتجاجات حكومة بغداد.

المصدر: RT + الأناضول