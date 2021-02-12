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التحالف يدمر فجرا مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أخبار العالم العربي

التحالف يدمر فجرا مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
Reuters
صورة لطائرة بدون طيار، صادرة عن المكتب الإعلامي للحوثيين في يوليو 2019.
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه المملكة، وذلك بعد ساعات على اعتراض صاروخ بالستي.

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وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت فجر اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

وكانت وسائل إعلام سعودية أفادت مساء أمس الخميس، بأن قوات التحالف اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة خميس مشيط في المملكة.

وشدد التحالف على أنه سيحاسب مخططي ومنفذي الاعتداءات الإرهابية بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي.

المصدر: سبق

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