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"الإخبارية" السورية: سماع دوي انفجار في ريف القنيطرة

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ذكرت قناة "الإخبارية" السورية أن دوي انفجار سمع في محيط بلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة جنوب غربي البلاد.

ولاحقا أوضح التلفزيون السوري وعدد من الوسائل المحلية الأخرى أن صوت الانفجار الذي سمع كان سببه قنبلة صوتية "لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار".

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وكان جنديان من الجيش السوري قتلا في البلدة جراء تفجير عبوة ناسفة زرعها إرهابيون منتصف ديسمبر الماضي.

وفي منتصف أكتوبر قتل جنديان في البلدة بعبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق الواصل باتجاه تل أحمر.

المصدر: وسائل إعلام سورية

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