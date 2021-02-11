الحوثيون يعلنون تحرير 4 من عناصرهم بوساطات محلية

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية عن تحرير 4 أسرى تابعين لها في محافظة مأرب بوساطات محلية.

وكتب عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للجماعة في تغريدة على "تويتر": "بعون الله وتوفيقه تم اليوم الخميس تحرير 4 من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل عبر وسيط محلي في جبهة مأرب".

بعون الله وتوفيقه تم اليوم الخميس 29/6/1442 الموافق 11/2/2021 تحرير (اربعة) من اسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل عبر وسيط محلي في جبهة مأرب.

ونسأل الله الفرج لبقية الاسرى. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) February 11, 2021

وتأتي العملية بعد أيام من إعلان الحوثيين تحرير 9 أسرى بجبهة مأرب، وسبقتها صفقة مماثلة تضمنت الإفراج عن 5 من مقاتلي الجماعة لدى الجيش الحكومي.

المصدر: RT