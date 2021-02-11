وزير خارجية قطر: ماضون في دعم الأشقاء بليبيا ونأمل بتشكيل الحكومة في أقرب وقت

قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي إن قطر ماضية في دعم الأشقاء بليبيا وتأمل بتشكيل الحكومة في أقرب وقت.

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وشدد عبد الرحمن آل ثاني على أننا "مستمرون بدعم الأشقاء في ليبيا حتى انتهاء الأزمة وإجراء الانتخابات".

وشكر وزير الخارجية القطري تركيا على دعمها المصالحة الخليجية، مشيرا إلى أن العلاقات القطرية التركية تشهد تطورا كبيرا.

مباشر | مؤتمر صحفي لوزير الخارجية التركي ونظيره القطري https://t.co/pj0g0pXYIj — TRT عربي (@TRTArabi) February 11, 2021

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية القطري أن أنقرة والدوحة تشجعان أمريكا وإيران على حل أزمة الاتفاق النووي.

بدوره، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إننا نتمنى أن نصل إلى حل سياسي سلمي في سوريا وليبيا، مؤكدا أن أنقرة والدوحة تستطيعان العمل على حل مشاكل المنطقة.

ولفت تشاووش أوغلو إلى أن العلاقات التركية القطرية استراتيجية ومميزة.

يتبع..