الخطوط الجوية القطرية تكشف موعد استئناف الرحلات إلى موسكو

كشفت الخطوط الجوية القطرية اليوم الأربعاء عن موعد استئناف رحلاتها إلى العاصمة الروسية موسكو.

وأكدت الشركة على حسابها في "تويتر" أنها ستعيد تسيير رحلاتها إلى أكبر مدينة في أوروبا اعتبارا من الثالث من مارس، بوتيرة ثلاث رحلات أسبوعيا.

ستعيد ⁧#الخطوط_الجوية_القطرية⁩ تشغيل رحلاتها إلى أكبر مدينة في أوروبا، موسكو، مع ثلاث رحلات أسبوعياً اعتبارا من 3 مارس. pic.twitter.com/3qiFZa8arE — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) February 10, 2021

وكانت السلطات الروسية قد استأنفت الرحلات الجوية مع قطر اعتبارا من 27 يناير الماضي، في ظل تراجع وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT