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الخطوط الجوية القطرية تكشف موعد استئناف الرحلات إلى موسكو

أخبار العالم العربي

الخطوط الجوية القطرية تكشف موعد استئناف الرحلات إلى موسكو
Reuters Regis Duvignau
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كشفت الخطوط الجوية القطرية اليوم الأربعاء عن موعد استئناف رحلاتها إلى العاصمة الروسية موسكو.

وأكدت الشركة على حسابها في "تويتر" أنها ستعيد تسيير رحلاتها إلى أكبر مدينة في أوروبا اعتبارا من الثالث من مارس، بوتيرة ثلاث رحلات أسبوعيا.

وكانت السلطات الروسية قد استأنفت الرحلات الجوية مع قطر اعتبارا من 27 يناير الماضي، في ظل تراجع وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT

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