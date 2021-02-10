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قادة الإمارات يهنئون الرئيس الإيراني

أخبار العالم العربي

قادة الإمارات يهنئون الرئيس الإيراني
Reuters IRANIAN PRESIDENCY
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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بعث الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

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كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى روحاني.

وانطلقت اليوم الأربعاء في إيران مسيرات الاحتفال بالذكرى الـ 42 لانتصار "الثورة الإسلامية"، مع مراعاة الضوابط الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

المصدر: "وام" + RT

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