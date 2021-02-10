مصر تضع آلية للتعامل مع العمالة العائدة من الكويت

أعلنت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، عن خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة التخطيط لاستيعاب العمالة العائدة من الكويت، ومنهم 225 مصريا عائدا عبر الإمارات.

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وقالت الوزيرة في بيان نشر، اليوم الأربعاء، على صفحة الوزارة الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن هناك استجابة واسعة من المصريين، العالقين في طريقهم للكويت، للعودة إلى مصر.

وذلك عقب التزام شركات السياحة المتعاقد معها بعدم فرض أي غرامات أو تكلفة إضافية على المواطنين المسافرين إلى الكويت عبر دولة ترانزيت .

وكشفت الوزيرة عن آلية التعامل مع المصريين العائدين، وكانوا من العالقين المتجهين إلى الكويت، على إثر الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا، موضحة أن هناك خطة عمل تعتمد على استيعاب تلك العمالة العائدة بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الهجرة والتخطيط.

وتركز الخطة على توفير فرص عمل بالمشروعات القومية، إضافة إلى الجهود المعلنة والمستمرة لمبادرة "نورت بلدك" بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة عبر جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا طرح فرص عمل من خلال رجال الأعمال.

وكانت وزارة الهجرة المصرية، قد فعلت غرفة العمليات لمتابعة العالقين، وتمت مناقشة مقترحات تنفيذية تتضمن حلولا لعبور الأزمة، في إطار يضمن مصلحة المصريين بالخارج، ويحترم قوانين البلد المضيف.

المصدر: RT