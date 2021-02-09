مقتل متظاهر وإصابة 150 رجل أمن بصدامات وسط العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، يوم الثلاثاء، مقتل متظاهر وإصابة 150 رجل أمن بصدامات وسط البلاد.

وذكرت في بيان صحفي، أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقا في الأحداث التي رافقت التظاهرات في محافظة واسط خلال اليومين الماضيين، وأسفرت عن استشهاد مواطن بواسطة طلق ناري وإصابة آخر".

وأضافت، أن "القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين سجلت نحو 150 إصابة في صفوفها بينهم ثلاثة طعنا بالسكاكين، حيث استخدمت الأسلحة النارية وأسلحة محلية مبتكرة أخرى وزجاجات المولوتوف ضد القوات الأمنية".

وتابعت: "كما تم القبض على عدد من المتهمين بالجرم المشهود للتحقيق معهم لمعرفة ملابسات الأحداث، بينهم متهم بحوزته سلاح ناري فوق سطح إحدى البنايات، تزامن وجوده مع استشهاد المواطن".

المصدر: RT