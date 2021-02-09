مصر تعيد فتح معبر رفح مع قطاع غزة "لأجل غير مسمى"

أعلنت القاهرة، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة لدعم المواطنين الفلسطينيين، وذلك بتوجيهات من رئيس الدولة، عبد الفتاح السيسي.

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وللمرة الأولى منذ سنوات، تمت إعادة فتح المعبر "لأجل غير مسمى"، بالتزامن مع استضافة العاصمة المصرية محادثات بين 15 فصيلا فلسطينيا على رأسها حركتا فتح وحماس، حول ترتيبات تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية هي الأولى منذ 15 عاما.

يذكر أن معبر رفح بات مغلقا منذ 27 نوفمبر 2020، بعد أن فتحته السلطات المصرية استثنائيا لمدة ثلاثة أيام.

ويوم الخميس الماضي، أعربت فصائل المقاومة الفلسطينية عن استغرابها من "معاناة" الفلسطينيين المسافرين عبر معبر رفح، داعية السلطات المصرية إلى "إعادة فتح المعبر كما كان سابقا".

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وفي وقت سابق قال قيادي فلسطيني فضل عدم الكشف عن هويته إن موضوع فتح معبر رفح طرح خلال الجلسات الثلاث التي عقدت يوم الاثنين وخلال اللقاءات التمهيدية قبيل بدء جلسات الحوار، و"كان هناك إلحاح كبير من أجل فتح المعبر وإنهاء مشكلة العالقين الفلسطينيين".

وفي ختام محادثات القاهرة، وجهت الفصائل الفلسطينية التي شاركت فيها الشكر للرئيس المصري على دعمه ورعايته للحوار الوطني الفلسطيني، وذلك وفقا لما أفادت به وسائل إعلام مصرية.

المصدر: وكالات