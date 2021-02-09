 
مباشر

مصر تعيد فتح معبر رفح مع قطاع غزة "لأجل غير مسمى"

أخبار العالم العربي

مصر تعيد فتح معبر رفح مع قطاع غزة
YouTube
معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pqnb

أعلنت القاهرة، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة لدعم المواطنين الفلسطينيين، وذلك بتوجيهات من رئيس الدولة، عبد الفتاح السيسي.

إقرأ المزيد
مصادر ترجح تمديد حوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة ليوم إضافي وقيادي فلسطيني يكشف تفاصيل جلسات اللقاء
مصادر ترجح تمديد حوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة ليوم إضافي وقيادي فلسطيني يكشف تفاصيل جلسات اللقاء

وللمرة الأولى منذ سنوات، تمت إعادة فتح المعبر "لأجل غير مسمى"، بالتزامن مع استضافة العاصمة المصرية محادثات بين 15 فصيلا فلسطينيا على رأسها حركتا فتح وحماس، حول ترتيبات تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية هي الأولى منذ 15 عاما.

يذكر أن معبر رفح بات مغلقا منذ 27 نوفمبر 2020، بعد أن فتحته السلطات المصرية استثنائيا لمدة ثلاثة أيام.

ويوم الخميس الماضي، أعربت فصائل المقاومة الفلسطينية عن استغرابها من "معاناة" الفلسطينيين المسافرين عبر معبر رفح، داعية السلطات المصرية إلى "إعادة فتح المعبر كما كان سابقا".

إقرأ المزيد
الفصائل الفلسطينية تدعو مصر لـ
الفصائل الفلسطينية تدعو مصر لـ"التخفيف من معاناة" المسافرين عبر معبر رفح

وفي وقت سابق قال قيادي فلسطيني فضل عدم الكشف عن هويته إن موضوع فتح معبر رفح طرح خلال الجلسات الثلاث التي عقدت يوم الاثنين وخلال اللقاءات التمهيدية قبيل بدء جلسات الحوار، و"كان هناك إلحاح كبير من أجل فتح المعبر وإنهاء مشكلة العالقين الفلسطينيين".

وفي ختام محادثات القاهرة، وجهت الفصائل الفلسطينية التي شاركت فيها الشكر للرئيس المصري على دعمه ورعايته للحوار الوطني الفلسطيني، وذلك وفقا لما أفادت به وسائل إعلام مصرية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا