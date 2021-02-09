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شكري يتوجه إلى أثينا تلبية لدعوة رسمية من نظيره اليوناني

أخبار العالم العربي

شكري يتوجه إلى أثينا تلبية لدعوة رسمية من نظيره اليوناني
Reuters
وزير الخارجية المصري سامح شكري
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توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، إلى أثينا تلبية لدعوة رسمية من نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، للتباحث حول الأوضاع في شرق المتوسط والشرق الأوسط.

وسيشارك شكري في اجتماع وزراء خارجية عدد من دول المنطقة للتباحث حول الأوضاع في شرق المتوسط والشرق الأوسط، فضلاً عن إجراء مقابلات ثنائية مع عدد من نظرائه لمناقشة موضوعات التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT

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