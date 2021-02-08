العراق: نسعى إلى شراكة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، تطلع بلاده إلى شراكة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، فيما جدد موقف العراق من القضية الفلسطينية.

وقال خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، إن "العراق يتطلع إلى شراكة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وجدد حسين "موقف العراق الثابت في حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، بالإضافة إلى موقفه في تعزيز العمل العربي المشترك".

وشدد وزير الخارجية العراقي خلال الاجتماع على "أهمية إعادة سوريا لعضويتها في الجامعة العربية".

المصدر: RT