فلسطين تدعو العراق للمشاركة في الإشراف على الانتخابات التشريعية

قدم السفير الفلسطيني في العراق، أحمد عقل، اليوم الاثنين، دعوة إلى نائب رئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي لمشاركة المجلس في الإشراف على الانتخابات التشريعية في فلسطين.

وبحسب بيان لمكتب نائب رئيس مجلس النواب العراقي، فإن "الكعبي استقبل عقل وبحث معه العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأكد أن القضية الفلسطينية لها الأولوية الأولى على جميع الصعد والمستويات لدى جميع الحكومات العراقية المتعاقبة".

وأضاف، أن "تاريخ وحاضر ومستقبل العراق لن يكون مخالفا لإرادة الشعب الفلسطيني وقرارته بشأن القضايا المصيرية".

ودعا الكعبي إلى "ضرورة تفعيل عمل لجنة الإخوة البرلمانية المشتركة بين العراق وفلسطين بما يسهم في تنشيط الجوانب ذات الاهتمام المشترك وتقوية أواصر التعاون بين البلدين".

وأشار البيان إلى أن "الكعبي أكد موقف الشعب والدولة العراقية الصريح والرافض للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي بكافة أشكاله كونه يمس إرادة وقرار الشعب الفلسطيني، ويعده تجاوزا على القرارات الشرعية الدولية".

وقدم السفير الفلسطيني وفقاً للبيان "دعوة للنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي بخصوص مشاركة المجلس للإشراف على الانتخابات التشريعية الفلسطينية".

ونقل البيان عن عقل "إشادته بموقف العراق من قضية التطبيع و صفقة القرن" ووصفه بـ"العالي والمشرف".

المصدر: RT