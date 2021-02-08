 
مباشر

الاستخبارات العراقية تقبض على مسؤول مواقع التواصل الاجتماعي في "داعش"

أخبار العالم العربي

الاستخبارات العراقية تقبض على مسؤول مواقع التواصل الاجتماعي في
Reuters
صورة افتراضية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pq97

أعلنت الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الاثنين، القبض على "إرهابي" يدير مواقع إلكترونية لتنظيم "داعش" في منصات التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان للمديرية: "بعملية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 من القبض على إرهابي في منطقة الزاب بمحافظة كركوك في شمال البلاد".

وأضاف أن "الإرهابي كان يقيم في تركيا ويدير حسابات وهمية لداعش على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يقوم بتسهيل سكن الدواعش في تركيا".

وأشار البيان إلى أن "الملقى القبض عليه يعد من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا