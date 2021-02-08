وفاة النائب اللبناني جان عبيد جراء إصابته بكورونا

توفي اليوم، النائب في البرلمان اللبناني، جان عبيد، عن عمر يناهز الـ82 عاما، بعد مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

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وكان عبيد قد درس الحقوق في جامعة "القديس يوسف"، وله 5 أولاد.

وعمل النائب الراحل في صحف ومجلات عدة، من بينها "الماغازين"، و"الأسبوع العربي"، و"لسان الحال"، و"الصياد"، و"الأحرار"، و"الأنوار".

وكان قد جرى تعيين جان عبيد مستشارا لرئيس الجمهورية الراحل، الياس سركيس، في العام 1978، وحتى نهاية ولاية الرئيس في العام 1982، كما عين مستشارا لرئيس الجمهورية الأسبق، أمين الجميل، من العام 1983 حتى العام 1987، وشارك خلال هذه الفترة في مفاوضات إلغاء "معاهدة 17 أيار" مع إسرائيل، وفي صياغة بيان الإلغاء.



وعين عبيد نائبا في الرلمان اللبناني عام 1991 عن منطقة الشوف، فيما تم انتخابه نائبا عن طرابلس في العام 1992، وأعيد انتخابه في دورات أعوام 1996 و2000 عن المقعد نفسه، وفي العام 2018، انتخب من جديد نائبا عن المقعد الماروني في طرابلس.

واستلم النائب الراحل مقاعد وزارية مرتين:

- وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة، من 7 نوفمبر 1996 إلى 4 ديسمبر 1998، في حكومة الراحل رفيق الحريري، بعهد رئيس الجمهورية الراحل، الياس الهراوي.

-وزارة الخارجية والمغتربين، من 17 أبريل 2003، حتى 26 أكتوبر 2004، في حكومة الراحل رفيق الحريري، في عهد رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود.

المصدر: "النشرة"