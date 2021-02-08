القبض على عصابة احتيال استغلت "كورونا" في سوريا

ألقت قوات الأمن السورية القبض على خمسة أشخاص، بينهم امرأة، لإقدامهم على تزوير وثائق وتحاليل الـ"pcr" الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، وقيامهم بالنصب والاحتيال.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، ألقت دائرة الأمن الجنائي القبض على خمسة أشخاص، بينهم امرأة، لإقدامهم على تزوير وثائق وتحاليل الـ pcr الخاصة بفيروس كورونا وقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمبالغ مالية كبيرة وإيهامهم بأنهم يستطيعون الحصول على التحليل بدون أخذ المسحة اللازمة. وتمت مصادرة الأجهزة المستخدمة بعمليات التزوير.

وبحسب البيان، لا تزال التحقيقات مستمرة لإلقاء القبض على باقي المتورطين، وسيجري تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولا.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى مراجعة المراكز الطبية المعتمدة من قبل وزارة الصحة للحصول على فحص "pcr" وعدم اللجوء إلى الوسطاء، حتى لا يتعرضوا للاحتيال والابتزاز.

المصدر: وزارة الداخلية السورية