تونس.. تسجيل 52 وفاة و910 إصابات جديدة بفيروس كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pq6x
أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 52 وفاة و910 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 7214، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 217086.
وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 63 وفاة و1064 إصابة بالفيروس.
الأرقام الرئيسيّة المسجّلة بتاريخ 06 فيفري 2021 #كوفيد_19 🇹🇳Posted by Ministère de la santé وزارة الصحة on Sunday, February 7, 2021
المصدر: وزارة الصحة التونسية