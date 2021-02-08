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تونس.. تسجيل 52 وفاة و910 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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تونس.. تسجيل 52 وفاة و910 إصابات جديدة بفيروس كورونا
Reuters
الاغلاق العام في تونس جراء فيروس كورونا
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أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 52 وفاة و910 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 7214، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 217086.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 63 وفاة و1064 إصابة بالفيروس.

 

الأرقام الرئيسيّة المسجّلة بتاريخ 06 فيفري 2021 #كوفيد_19 🇹🇳

Posted by ‎Ministère de la santé وزارة الصحة‎ on Sunday, February 7, 2021

المصدر: وزارة الصحة التونسية

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