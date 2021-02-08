تونس.. تسجيل 52 وفاة و910 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 52 وفاة و910 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 7214، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 217086.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 63 وفاة و1064 إصابة بالفيروس.

المصدر: وزارة الصحة التونسية