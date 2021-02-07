مباني شرطة دبي تتلون بالأحمر لهذا السبب (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، صورا لمباني قوات الأمن في إمارة دبي وقد غطاها اللون الأحمر.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن إنارة هذه المباني باللون الأحمر يأتي "احتفاء باقتراب مسبار الأمل من كوكب المريخ".

وشاركت القيادة العامة لشرطة دبي في مبادرة " الإمارات باللون الأحمر" التي أطلقها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، عبر إضاءة مبانيها باللون الأحمر.

ومن المتوقع أن يصل مسبار "الأمل" الإماراتي، أول رحلة عربية استكشافية من نوعها، إلى مدار كوكب المريخ الثلاثاء، ما يجعله أول مهمة من أصل ثلاث تبلغ الكوكب الأحمر هذا الشهر.

وأطلقت كل من الإمارات والصين والولايات المتحدة مهمات إلى كوكب المريخ في يوليو الماضي، مستفيدة من تموضع فضائي مؤات لإرسال دفعة جديدة من آليات البحث إلى المدار أو إلى سطح الكوكب الأكثر استقطابا للاهتمام في المجموعة الشمسية.

المصدر: "وام" + "أ ف ب"