أبو الغيط يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال لقاء مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف مبارك الحجرف، ضرورة البناء على ما تم تحقيقه في قمة المنظمة بالعلا.

وذكر مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان، أن أبو الغيط استقبل اليوم الحجرف في إطار زيارة يقوم بها الأخير للقاهرة، حيث تناول اللقاء "مجمل التطورات العربية والتحديات التي تواجه المنطقة على كافة الأصعدة، خاصة في ضوء التغيرات العالمية التي تستلزم تكثيفا للتعاون والتنسيق على المستوى العربي".

وأضاف المصدر أن أبو الغيط "عبر خلال اللقاء عن اقتناعه بالدور الكبير الذي يلعبه مجلس التعاون الخليجي، باعتباره لبنة أساسية في الصرح العربي، وركيزة مهمة للعمل المشترك"، مؤكدا أن "نجاح مجلس التعاون هو إضافة للجامعة العربية من دون شك".

وأوضح المصدر أن "الطرفين تباحثا حول كيفية التحرك عمليا من أجل تعزيز التنسيق بين الجامعة العربية ومجلس التعاون من خلال تبادل الخبرات وتكثيف المباحثات المشتركة حول مختلف القضايا والملفات".

ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده خلال اللقاء على "أهمية البناء على ما تم في قمة العلا الشهر الماضي"، مضيفا أن "تصفية الأجواء العربية تخدم العمل العربي المشترك، وتعزز من حيويته".

من جانب آخر، أفاد المصدر المسئول بأن أبو الغيط استقبل صباح اليوم وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، حيث تباحث الطرفان حول مختلف القضايا العربية، وتبادلا وجهات النظر في شأن مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة حيال المنطقة.

كما التقى الأمين العام للجامعة العربية وزير الخارجية والمغتربين للبنان، شربل وهبة، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر في شأن آخر تطورات الأزمة اللبنانية.

المصدر: RT