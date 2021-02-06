إيران: وقف بايدن دعم حملة التحالف العربي في اليمن قد يكون خطوة في اتجاه تصحيح الأخطاء السابقة

رحبت إيران بإعلان الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، وقف دعم بلاده لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، معتبرة أن "هذه الخطوة قد تسير في اتجاه تصحيح الأخطاء السابقة".

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وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان أصدرته اليوم السبت، إن إعلان إدارة بايدن وقف دعم حرب اليمن يمكن أن يكون خطوة في اتجاه تصحيح الأخطاء السابقة إن لم يكن مناورة سياسية أمريكية".

وأضافت الوزارة أن وقف دعم التحالف في الحرب على اليمن "لن يكفي لحل الأزمة اليمنية وينبغي استكماله بإنهاء الحصار الجوي والبحري والبري وإيقاف الغارات العسكرية للدول المعتدية بقيادة السعودية".

وقد أعلن بايدن، الخميس، أن الولايات المتحدة ستوقف دعمها لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، لكنه تعهد بمواصلة مساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها.

كما أكد الرئيس الأمريكي الجديد أن بلاده ستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية.

وعلى خلفية هذه التطورات أفادت تقارير إعلامية بأن واشنطن جمدت صفقتي بيع أسلحة بقيمة حوالي 760 مليون دولار للسعودية.

واستمرارا للنهج الجديد تجاه حرب اليمن من قبل السلطات الأمريكية، أعلنت وزارة الخارجية، الجمعة، أنها أبلغت الكونغرس رسميا بنية وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، شطب اسم جماعة "أنصار الله" الحوثية وقياداتها من لائحة الإرهاب.

المصدر: RT