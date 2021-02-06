دفن رفات 104 عراقيين إيزيديين قضوا بمجزرة "كوجو" عام 2014 (صور)

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بدفن رفات 104 من المواطنين العراقيين الإيزيديين الذين قتلوا بمجزرة "كوجو" بشمال البلاد على يد تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2014.

وقال مراسل RT، إن "السلطات العراقية دفنت رفات 104 إيزيديين من ضحايا تنظيم داعش، بحضور رسمي وشعبي كبيرين، وبمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة وبعثات ومنظمات أجنبية".

وحدثت مجزرة "كوجو" عام 2014 في قضاء سنجار بمحافظة نينوى بشمال العراق، عندما أعدم تنظيم "داعش" المئات من النساء والرجال والأطفال الإيزيديين مباشرة بعد اجتياحه القضاء الذي يعتبر معقل الإيزيديين.

المصدر: RT