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فيديو يحبس الأنفاس لسعودي جازف بحياته لينقذ مسنا!

أخبار العالم العربي

فيديو يحبس الأنفاس لسعودي جازف بحياته لينقذ مسنا!
تويتر
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أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية استحسانا كبيرا في صفوف المغردين.

وأظهر الفيديو المواطن إبراهيم سليم الحويطي وهو ينقذ مسنا علقت سيارته في وادي "أم حمض" بمحافظة ضباء، شمال غرب المملكة، بعد هطول أمطار غزيرة تسببت بجريان الأودية والشعاب.

المصدر: صحيفة المناطق

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