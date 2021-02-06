إيران: إدارة بايدن تسعى لفرض وجود عسكري مباشر في اليمن

اعتبر السفير الإيراني لدى صنعاء، حسن إيرلو، أن قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقف دعم حملة التحالف العربي في اليمن سببه سعي الولايات المتحدة لفرض وجود عسكري مباشر هناك.

وقال إيرلو، في تغريدة نشرها مساء الجمعة على حسابه في "تويتر": "أمريكا الشيطان الأكبر، ولسنا متفائلين بحديث الأمريكي، وبالتأكيد فالإدارة الجديدة لها سياسة مختلفة عن سابقاتها وهو فرض الحضور السياسي والعسكري مباشرة في اليمن، كما حدث في كل من العراق وسوريا".

وأضاف إيرلو: "يجب أن نعول على الله وعلى الشعب اليمني الذي اكتسب مقاومة وصمود أسطوري وسيستمر حتى النصر".

أمريكا الشيطان الأكبر، ولسنا متفائلين بحديث الأمريكي،وبالتأكيد فالإدارة الجديدة لها سياسة مختلفة عن سابقاتها وهو فرض الحضور السياسي والعسكري مباشرة في اليمن،كماحدث في كل من العراق وسوريا ، يجب أن نُعوّل على الله وعلى الشعب اليمني الذي اكتسب مقاومة وصمود أسطوري وسيستمر حتى النصر — Hasan Irlu (@HasanIrlu1) February 5, 2021

,أعلن بايدن، الخميس، أن الولايات المتحدة ستوقف دعمها لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، لكنه تعهد بمواصلة مساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها.

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كما أكد الرئيس الأمريكي الجديد أن بلاده ستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

وتقول تقديرات الأمم المتحدة إن اليمن، الذي فرض عليه التحالف حظرا بحريا وبريا وجويا، يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

المصدر: RT