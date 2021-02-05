الحوثي يعلق على إعلان بريطانيا التبرع بلقاحات كورونا لليمن

علق محمد علي الحوثي، القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، على إعلان بريطانيا التبرع بلقاحات ضد فيروس كورونا لليمن، قائلا "أوقفوا فيروسات أسلحتكم التي تشحن للخليج".

وكتب الحوثي، في "تويتر": "بريطانيا أعلنت التبرع بلقاحات لفيروس كورونا لليمن. نقول لهم، أوقفوا فيروسات أسلحتكم التي تشحن للخليج في العدوان على اليمن فهي أشد فتكا".

وكان السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، أعلن يوم الأربعاء، أن بلاده ساهمت بمبلغ 548 مليون جنيه استرليني لشراء لقاحات كورونا لليمن، ضمن التحالف العالمي للقاحات "كوفاكس".

المصدر: "سبوتنيك"