الجامعة العربية ترحب باختيار حكومة ليبية مؤقتة جديدة

أشادت جامعة الدول العربية بعملية التصويت التي أجراها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف في الفترة من 1 إلى 5 فبراير الجاري والتي أفضت إلى اختيار حكومة ليبية مؤقتة جديدة.

وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة إنه "يرحب بنجاح الملتقى في تحمل مسئولياته بهذا الشكل الإيجابي"، معربا غن تطلعه "لأن يتم تنصيب المجلس الرئاسي برئاسة السيد محمد المنفي وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السيد عبد الحميد دبيبة في أقرب فرصة، حتى تشرع في تولي مهامها وتمهد لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في نهاية العام الجاري."

وجدد المصدر دعم ومساندة الجامعة العربية لكافة الجهود الوطنية المبذولة للوصول إلى حل نهائي ومتكامل للوضع الليبي، ودعا إلى توحيد المواقف الدولية والإقليمية خلف جهود التسوية التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا.

وصوت الملتقى السياسي الليبي، في وقت سابق من الجمعة، خلال الجولة الثانية من الاقتراع، لصالح اختيار حكومة مؤقتة جديدة سيقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء.

ويأتي التصويت في إطار جهود تقودها الأمم المتحدة لصنع السلام وتهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر.

ناصر حاتم

المصدر: RT