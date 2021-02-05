الحوثيون يعلنون قتل وجرح عشرات السعوديين والسودانيين خلال عملياتهم في يناير

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية أن نحو 1.3 ألف من عناصر قوات التحالف العربي قتلوا أو جرحوا جراء عملياتها في شهر يناير الماضي، منهم عشرات السعوديين والسودانيين.

وكتب قائد قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة، أن قوات الجماعة تمكنت خلال يناير من قتل وجرح 1283 من عناصر قوات التحالف، بينهم 74 سعوديا و75 سودانيا.

حصاد شهر يناير 2021م

تمكنت قواتنا بفضل الله خلال شهر يناير الماضي من اسقاط 6 طائرات تجسسية وقتل وجرح 1283 من قوات العدو بينهم 74 سعوديين و75 من مرتزقة الجيش السوداني

فيما تم تدمير واعطاب 92 مدرعة واليه . — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 5, 2021

وتابع سريع أن قوات الحوثيين استطاعت أيضا إسقاط ست طائرات تجسس و تدمير وإعطاب 92 مدرعة وآلية للخصم.

ولم يعلق التحالف العربي على هذا الإعلان الحوثي حتى الآن.

المصدر: RT