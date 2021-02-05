بعد خطاب بايدن.. الإمارات تقول إنها أنهت تدخلها العسكري في اليمن في أكتوبر  

قالت الإمارات، بعد ساعات معدودة من إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقف دعم بلاده لحملة التحالف العربي في اليمن، إن قواتها أنهت تدخلها العسكري في الأزمة اليمنية في أكتوبر 2020.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، في تغريدة نشرها مساء الخميس باللغة الإنجليزية عبر "تويتر": "الإمارات العربية المتحدة أنهت تدخلها العسكري في اليمن في أكتوبر العام الماضي".

وأضاف قرقاش: "في حرصها على رؤية انتهاء الحرب، دعمت الإمارات جهود الأمم المتحدة ومبادرات سلام متعددة. لا تزال الإمارات منذ البداية من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية للشعب اليمني".

The UAE ended its military involvement in Yemen in October of last year. Eager to see the war over, the UAE has supported UN efforts & multiple peace initiatives. Throughout the the UAE has remained one of the largest providers of humanitarian assistance to the Yemeni people. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 4, 2021

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كما هنأ قرقاش الدبلوماسي الأمريكي، تيموثي لندركينغ، بمناسبة تعيينه لتولي منصب المبعوث الأمريكي الخاص المعني باليمن، معتبرا أن خبرته ومشاركة الولايات المتحدة ستجلبان طاقة جديدة ضرورية بالتركيز على المساعدة في حل النزاع ورفع الاستقرار في كل أنحاء المنطقة.

وتأتي تصريحات قرقاش بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، الخميس، أن الولايات المتحدة ستوقف دعمها لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، لكنه تعهد بمواصلة مساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها.

كما أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده ستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية.

المصدر: RT + وكالات