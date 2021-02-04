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غريفيث يرحب بقرار الولايات المتحدة تعيين ليندركينغ مبعوثا إلى اليمن

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غريفيث يرحب بقرار الولايات المتحدة تعيين ليندركينغ مبعوثا إلى اليمن
Reuters THO/mar
مارتن غريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن
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رحب المبعوث الخاص الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بتعيين الولايات المتحدة تيم ليندركينغ مبعوثا لها إلى اليمن، مؤكدا استعداده للتعاون مع نظيره الأمريكي لإحلال السلام في اليمن.

وقال غريفيث في تغريدة: "تهاني الحارة لتيم ليندركينغ على تعيينه مبعوثا للولايات المتحدة إلى اليمن. إنها خطوة إيجابية نحو تعزيز الانخراط الدولي والدبلوماسي. إنني أتطلع للعمل مع المبعوث الأمريكي الجديد من أجل إعادة اليمن إلى مسار السلام".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن الخميس تعيين ليندركينغ مبعوثا أميركيا خاصا إلى اليمن للدفع باتجاه حل دبلوماسي.

كما أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده ستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية.

المصدر: RT

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