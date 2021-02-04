لبنان.. العثور على ناشط مقتول في سيارة بعد فقدانه لساعات

عثر على الناشط اللبناني، لقمان سليم، مقتولا داخل سيارة مستأجرة في منطقة النبطية، بعد أن أعلنت شقيقته عن فقدانه منذ عدة ساعات.

إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار

وقوفاً وقوفاً وقوفاً وقوفاً

وقوفاً وقوفاً وقوفاً وقوفاً

وقوفاً وقوفاً وقوفاً وقوفاً#لقمان_سليمpic.twitter.com/I8acAysesx — Wael Ladki،وائل اللادقي (@LadkiWael) February 4, 2021

وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، فقد عثر على الناشط داخل سيارته بين بلدتي العدوسية وتفاحتا في جنوب لبنان.

وأفاد مصدر أمني لصحيفة "النهار" عن وجود آثار طلقتين في السيارة.

جثة الناشط #لقمان_سليم مصابة بطلق ناري في الراس pic.twitter.com/9o18hyOP0A — Voice of Lebanon 100.3 100.5 (@sawtlebnan) February 4, 2021

وكان فقد الاتصال مع سليم لساعات من دون معرفة شيء عن مكان وجوده، رغم محاولات الإتصال به هاتفيا، وغردت شقيقته، رشا الامير، على "تويتر" قائلة: "شقيقي لقمان سليم غادر نيحا الجنوب من 6 ساعات عائًدا إلى بيروت، وهو لم يعد بعد. هاتفه لا يرد .لا أثر له في المستشفيات. من يعرف عنه ليتواصل معي مشكورا".

شقيقي #لقمان_سليم غادر #نيحا الجنوب من ٦ ساعات عائدًا إلى بيروت وهو لم يعد بعد . هاتفه لا يردّ .لا أثر له في المستشفايات . من يعرف عنه ليتواصل معي مشكورًا . — Rasha al Ameer (@Rashalisa) February 3, 2021

المصدر: "النهار"+ "صوت لبنان"