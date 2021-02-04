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لبنان.. العثور على ناشط مقتول في سيارة بعد فقدانه لساعات

أخبار العالم العربي

لبنان.. العثور على ناشط مقتول في سيارة بعد فقدانه لساعات
Reuters
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عثر على الناشط اللبناني، لقمان سليم، مقتولا داخل سيارة مستأجرة في منطقة النبطية، بعد أن أعلنت شقيقته عن فقدانه منذ عدة ساعات.

وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، فقد عثر على الناشط داخل سيارته بين بلدتي العدوسية وتفاحتا في جنوب لبنان.

وأفاد مصدر أمني لصحيفة "النهار" عن وجود آثار طلقتين في السيارة.

وكان فقد الاتصال مع سليم لساعات من دون معرفة شيء عن مكان وجوده، رغم محاولات الإتصال به هاتفيا، وغردت شقيقته، رشا الامير، على "تويتر" قائلة: "شقيقي لقمان سليم غادر نيحا الجنوب من 6 ساعات عائًدا إلى بيروت، وهو لم يعد بعد. هاتفه لا يرد .لا أثر له في المستشفيات. من يعرف عنه ليتواصل معي مشكورا".

المصدر: "النهار"+ "صوت لبنان"

 

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