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القنصلية المغربية في كندا تغلق أبوابها بسبب كورونا

أخبار العالم العربي

القنصلية المغربية في كندا تغلق أبوابها بسبب كورونا
Reuters
العلم المغربي
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أصدرت القنصلية العامة المغربية بمونتريال بيانا أبلغت فيه المغاربة، بأنها سوف تستمر في تقديم خدماتها للعموم عن بعد، بسبب اكتشاف إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا المستجد.

وأشار البيان إلى أن "القرار يأتي في إطار الاحترام التام من قبل القنصلية للبروتوكولات الصحية الإلزامية، وحفاظا على الأمن الصحي للجميع، على إثر تأكد إصابة أحد الموظفين العاملين بفيروس كورونا".

أوضحت القنصلية أن "أبواب مقرها سوف تغلق إلى حين إخضاع كافة الموظفين للفحوصات الطبية والاختبارات اللازمة، والتقيد بالحجر الصحي الضروري وإخضاع مقر القنصلية للتعقيم الكامل".

وأشار البيان إلى أن مصالح القنصلية العامة سوف تستأنف استقبال المواطنين حضوريا بمقرها ابتداء من يوم الجمعة 12 فبراير الجاري.

المصدر: "هسبريس"

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