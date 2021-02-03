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باشاغا يعلن ترشحه لرئاسة حكومة الوفاق الليبية

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باشاغا يعلن ترشحه لرئاسة حكومة الوفاق الليبية
Reuters Zoubeir Souissi
فتحي باشاغا
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أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا اليوم الأربعاء عن ترشحه لمنصب رئيس الوزراء.

وكتب باشاغا في سلسلة تغريدات نشرها اليوم الأربعاء على حسابه في "تويتر": "إن ترشحي لمنصب رئيس الوزراء نابع من تجربتي التي خضتها وزيرا للداخلية، إذ أظهرت لي الممارسة العملية إمكانية إعادة بناء مؤسسات الدولة وتفعيل الكوادر الوطنية المعطلة".

وأبدى باشاغا تطلعه إلى ترأس حكومة وحدة وطنية ستكون "حكومة السبعة ملايين ليبي" وسيكمن هدفها الرئيسي في تنفيذ ما يلزم من تدابير وإجراءات للانتهاء من المرحلة الانتقالية والوصول إلى مرحلة استقرار.

ووصف الوزير حكومته المفترضة بـ"حكومة المهمة"، موضحا أن الحديث يدور عن "مهمة الوصول بليبيا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المحدد"، أي 24 ديسمبر.

وشدد باشاغا على أن برنامجه يهدف إلى العمل على تحقيق المصالحة الوطنية ومعالجة آثار النزاع وتهيئة المناخ الملائم لتنفيذ مخرجات الحوار المتمثلة في إقامة الاستفتاء على الدستور وانتخاب سلطات جديدة من خلال انتخابات حرة ونزيهة، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات المنقسمة وتهيئة الظروف  الأمنية والاقتصادية والسياسية التي ستتيح للسلطات المنتخبة القادمة الوصول إلى تنمية مستدامة.

المصدر: RT

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