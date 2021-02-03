المالكي والسفير الروسي يبحثان الانتخابات المبكرة في العراق

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، مع سفير روسيا الاتحادية مكسيم ماكسيموف، الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل.

وبحسب بيان لمكتب المالكي، فإن "اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول القضايا التي يشهدها العراق، والاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات المبكرة ".

وتحدث المالكي عن "عمق العلاقات العراقية الروسية وضرورة تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين".

وقال وفقا للبيان، إن "المرحلة الراهنة ستشهد إجراء الانتخابات المبكرة وضرورة توفير الأجواء الملائمة لإقامتها بعيدا عن سطوة السلاح والتدخلات الخارجية في العملية الانتخابية ".

وأكد المالكي ضرورة أن "تحضى الانتخابات بالرقابة الدولية دون المساس بسيادة العراق، وأن يكون لروسيا الصديقة موقفا داعما للعراق وحاميا لوحدته وسيادته في مجلس الأمن الدولي ".

من جهته أعرب السفير الروسي عن دعم بلاده للعراق والرغبة في تعزيز أواصر العلاقات في جميع المجالات، وتوسيع التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين.

المصدر: RT